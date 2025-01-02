The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler

Peeling, son yıllarda güzellik ve cilt bakımı dünyasında önemli bir yer edindi. Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında sıkça vurgulanan bu uygulama, cildin güzelliğini korumanın anahtarı olarak lanse ediliyor. Ancak bu gerçekten doğru mu? The Soap Factory'nin kurucusu ve CEO'su Hacer Aydın, peeling hakkında merak edilenleri Haberler.com'a anlattı.

Peeling Nedir?

Peeling, cilt yüzeyinde biriken ölü deri hücrelerini temizlemek için uygulanan bir eksfoliasyon sürecidir. Hacer Aydın'ın belirttiği gibi, aslında bu süreç cildin doğal yenilenme döngüsünün bir parçasıdır. Ancak bazen, bu ölü hücreler cilt yüzeyinde birikerek cildin donuk ve sağlıksız görünmesine neden olabilir.

Peeling uygulamaları, fiziksel ve kimyasal eksfoliasyon olarak iki ana kategoride incelenir. Fiziksel eksfoliasyon, cilde masaj yaparak ölü hücreleri fiziksel olarak uzaklaştırırken; kimyasal eksfoliasyon, asit içerikleri sayesinde hücreler arasındaki bağları çözer.

Peelingin Faydaları Nelerdir?

Doğru uygulandığında peeling, cilde birçok fayda sağlar. Cilt daha parlak ve temiz bir görünüm kazanabilir, gözenekler tıkanmadığı için akne sorunu azalabilir ve cilt bakımı ürünlerinin daha iyi nüfuz etmesi mümkün olabilir. Ancak Hacer Aydın, peelingin ince çizgiler ve kırışıklıkları yok edeceği iddiasının şu an için bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtiyor.

Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Peeling uygulamasının sıklığı cilt tipine bağlı olarak değişebilir. Yağlı ciltler için haftada bir peeling yeterli olabilirken, kuru veya hassas ciltlerin bu uygulamayı ayda bir ya da iki kez yapması öneriliyor. Hacer Aydın, cilt tipi ne olursa olsun öncelikle ürünün cilt üzerindeki etkisinin test edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşırı Peelingin Zararları

Peelingin aşırı kullanımı ciddi zararlar verebilir. Aydın, aşırı peelingin cilt tahrişine, kuruluğa ve koruyucu tabakanın kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda, cildi nemlendirmeye odaklanmanın önemli olduğunu ekliyor.

Peeling Yapmazsanız Ne Olur?

Peeling yapmamanın ciddi bir zararı yoktur. Ancak bu durumda, cilt bir süre daha donuk bir görünümde olabilir. Hacer Aydın, peeling yerine daha köklü çözümler sunan sağlıklı yaşam alışkanlıklarına vurgu yapıyor: "Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve bol su tüketimi, cilt sağlığını iyileştirmek için en etkili yöntemlerdir."

Sonuç olarak, peeling doğru şekilde ve uygun sıklıkta yapıldığında faydalı bir uygulama olabilir. Ancak cildin doğal yenilenme sürecine güvenmek ve genel sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek daha uzun vadeli bir yaklaşım sunar.