Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli, kapıda karşıladı
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın, doğru peeling uygulamalarının akne oluşumunu azaltabileceğini ve cilt bakım ürünlerinin etkinliğini artırabileceğini belirtti. Ancak, aşırı peelingin cilt tahrişine ve doğal yağ dengesinin bozulmasına yol açabileceği konusunda uyardı. Aydın, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve su tüketiminin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekti.

Peeling, son yıllarda güzellik ve cilt bakımı dünyasında önemli bir yer edindi. Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında sıkça vurgulanan bu uygulama, cildin güzelliğini korumanın anahtarı olarak lanse ediliyor. Ancak bu gerçekten doğru mu? The Soap Factory'nin kurucusu ve CEO'su Hacer Aydın, peeling hakkında merak edilenleri Haberler.com'a anlattı.

Peeling Nedir?

Peeling, cilt yüzeyinde biriken ölü deri hücrelerini temizlemek için uygulanan bir eksfoliasyon sürecidir. Hacer Aydın'ın belirttiği gibi, aslında bu süreç cildin doğal yenilenme döngüsünün bir parçasıdır. Ancak bazen, bu ölü hücreler cilt yüzeyinde birikerek cildin donuk ve sağlıksız görünmesine neden olabilir.

Peeling uygulamaları, fiziksel ve kimyasal eksfoliasyon olarak iki ana kategoride incelenir. Fiziksel eksfoliasyon, cilde masaj yaparak ölü hücreleri fiziksel olarak uzaklaştırırken; kimyasal eksfoliasyon, asit içerikleri sayesinde hücreler arasındaki bağları çözer.

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler

Peelingin Faydaları Nelerdir?

Doğru uygulandığında peeling, cilde birçok fayda sağlar. Cilt daha parlak ve temiz bir görünüm kazanabilir, gözenekler tıkanmadığı için akne sorunu azalabilir ve cilt bakımı ürünlerinin daha iyi nüfuz etmesi mümkün olabilir. Ancak Hacer Aydın, peelingin ince çizgiler ve kırışıklıkları yok edeceği iddiasının şu an için bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtiyor.

Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Peeling uygulamasının sıklığı cilt tipine bağlı olarak değişebilir. Yağlı ciltler için haftada bir peeling yeterli olabilirken, kuru veya hassas ciltlerin bu uygulamayı ayda bir ya da iki kez yapması öneriliyor. Hacer Aydın, cilt tipi ne olursa olsun öncelikle ürünün cilt üzerindeki etkisinin test edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşırı Peelingin Zararları

Peelingin aşırı kullanımı ciddi zararlar verebilir. Aydın, aşırı peelingin cilt tahrişine, kuruluğa ve koruyucu tabakanın kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda, cildi nemlendirmeye odaklanmanın önemli olduğunu ekliyor.

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler

Peeling Yapmazsanız Ne Olur?

Peeling yapmamanın ciddi bir zararı yoktur. Ancak bu durumda, cilt bir süre daha donuk bir görünümde olabilir. Hacer Aydın, peeling yerine daha köklü çözümler sunan sağlıklı yaşam alışkanlıklarına vurgu yapıyor: "Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve bol su tüketimi, cilt sağlığını iyileştirmek için en etkili yöntemlerdir."

Sonuç olarak, peeling doğru şekilde ve uygun sıklıkta yapıldığında faydalı bir uygulama olabilir. Ancak cildin doğal yenilenme sürecine güvenmek ve genel sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek daha uzun vadeli bir yaklaşım sunar.

The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Peeling Hakkında Önemli Tavsiyeler

Haberler.com / Hilal Ünek - Yaşam
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

Arda Turan'ı isteyen takım ortaya çıktı
img

İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
İsrail ordusunda Netanyahu'yu kara kara düşündüren kriz
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri

2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak aksam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.