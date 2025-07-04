Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
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Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
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Bayburt'un 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YAZ GÖRMEDEN KIŞ GELDİ

Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

EN DÜŞÜK SICAKLIK 2 DERECE

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
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