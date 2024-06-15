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Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi

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Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşların dün gece saatlerinden itibaren araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İstanbul çıkışında vatandaşlar araçlarının içinde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, İstanbul'dan çıkmaya çalışan araçlar, trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan 3 köprüsüne ulaşmak isteyen araçlar, zaman zaman trafiği durma noktasına getirdi.

YOĞUNLUK CUMA AKŞAMI BAŞLADI

Kurban kesmek için memleketlerine gitmek isteyenleri yanında bayramı fırsat bilip tatil planını uygulamaya çalışan vatandaşlar dün akşam itibariyle yollara düştü.

Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi

SMA EYLEMİ KÖRPÜ TRAFİĞİNİ VURDU

Dün gece saatlerinde bir şahsın SMA hastalığına dikkat çekmek için yaptığı eylem, araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen vatandaşların yaklaşık 2 saat beklemesine neden olurken bu sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu devam etti.

Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi

D-100 ANKARA YÖNÜ VE ÇAMLICA GİŞELERİNDE YOĞUNLUK

Bu sabah saatlerinde de süren trafik yoğunluğu özellikle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde görüldü.

Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi

"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE YOĞUN ARAÇ GEÇİŞİ

Her bayram yoğun araç geçişinin yaşandığı "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den de trafik görüntüleri geldi. Trafik ekipleri hız kontrolleri ve yol denetimleriyle sürücülerin güvenli yol almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kurban Bayramı İstanbul Kurban trafik Tatil Turizm Yaşam Haberler

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