Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sürücüsü el frenini çekmeden çalışır vaziyette bırakıp gidince hareket eden traktörü, zabıta ekipleri durdurdu. Zabıta memurları traktörü durdurarak olası bir facianın önüne geçti.

Taşköprü'de hareket eden traktör zabıta ekipleri tarafından durduruldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sürücüsü el frenini çekmeden çalışır vaziyette bırakıp gidince hareket eden traktörü, zabıta ekipleri durdurdu.

İlçe merkezindeki Mehmet Sözen Caddesi'nde, sürücüsünün el frenini çekmeden çalışır vaziyette bıraktığı traktör hareket etmeye başladı.

Kaldırım ve duvarlara çarparak ilerleyen römorklu traktörü, civarda devriye gezen zabıta ekipleri fark etti. Zabıta memuru Salih Çam ve Zafer Albayrak, araçlarından inerek traktörün yanına koştu.

Çevrede bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyaran zabıta memurlarından Albayrak bir süre koştuktan sonra yakalayabildiği traktörün şoför mahalline atlayarak el frenini çekip durdurmayı başardı.

Zabıta personeli Salih Çam, AA muhabirine, üzerinde kimsenin bulunmadığı traktörü güçlükle durdurduklarını anlatarak, "Mesai arkadaşımız ile birlikte devriye atarken, Sümer Mahallesi istikametinden sürücüsüz traktörün geldiğini gördük. Kendi aracımızı sola park ettik. Araçtan inerek çevredeki ve kaldırımdaki vatandaşları uyardık. Daha sonrasında traktöre müdahale etmeye başladık. Kaldırıma ve refüje vurarak yavaşlayan traktörü, ekip arkadaşım Zafer Albayrak üstüne atlayarak el frenini çekip durdu. Böylelikle olası bir facianın önüne geçilmiş oldu." dedi.

Zabıta memurlarının traktörü durdurmasını çevredeki güvenlik kameraları görüntüledi.