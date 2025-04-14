"Taşkın: Geri kalmışlıkla mücadelede ek destek şart"

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Törene; Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Yoğun katılım ve dopdolu programıyla dikkat çeken tören, büyük yankı uyandırdı.

''POZİTİF AYRIMCILIK GEREKLİ''

Törende ödül alan belediye başkanları Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Ağrı'nın Patnos İlçesi Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, bölgedeki belediyelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir organizasyon. Ancak bu tür organizasyonlarda, bizim bölgemizdeki belediyelerin hangi şartlar altında çalıştığının da bilinmesi gerekiyor. Biz orada adeta geri kalmışlıkla eşdeğer şartlarda belediyecilik yapıyoruz. Çünkü milli gelirden alınan pay oldukça düşük. Maddi durumu iyi olan aileler genellikle batıya göç ediyor, düşük gelirli aileler ise Patnos'ta yoğun şekilde yaşıyor. Biz sadece İller Bankası'ndan gelen payla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bölgemiz için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inanıyorum."

Başkan Taşkın'ın mesajı, yerel yönetimlerde adil kaynak dağılımı konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.