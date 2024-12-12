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Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
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Leeds'te yaşayan 77 yaşındaki Gloria Linton, bakım personelinin gerekli ekipmanı kullanmaması sonucu taşınabilir tuvaletten düşerek hayatını kaybetti. Lifeway Care şirketinin çalışanları, önceki uyarılara rağmen 'rotunda' adı verilen kaldırma cihazını kullanmayı ihmal etti.

Leeds'te yaşayan 77 yaşındaki Gloria Linton, bakım personelinin gerekli ekipmanı kullanmaması sonucu taşınabilir tuvalette sıkışarak hayatını kaybetti.

2 Aralık'ta yayınlanan adli tıp raporuna göre, Lifeway Care şirketinin çalışanları, önceki uyarılara rağmen 'rotunda' adı verilen kaldırma cihazını kullanmayı ihmal etti. Toplum Sağlığı Vakfı, personelin bu cihazı kullanmama alışkanlığını daha önce de tespit etmişti.

6 Ağustos 2022'de iki bakım görevlisi, Gloria'ya tuvalet ve duş sonrası ıslak zeminde yardım ediyordu. Taşınabilir tuvalet olarak kullanılan bir klozette oturan Gloria'yı kurulamak ve nemlendiricisini sürmek için kaldırmaya çalışan görevliler, bunu elle yapmayı tercih etti.

Gloria'yı klozete geri yerleştirmeye çalışırken, bacakları uygunsuz bir açıyla konumlandırıldı ve oturağın boşluğundan kayarak sıkıştı. Göğüs altından sıkışan yaşlı kadın, acil servis ekipleri geldiğinde kurtulmaya çalışırken her iki kaburga kafesinde de kırıklar oluştu.

On yedi gün sonra, 23 Ağustos'ta, bu kırıkların doğrudan neden olduğu zatürre sonucu hayatını kaybetti.

Adli tıp uzmanı raporunda, "Eğer Rotunda cihazı kullanılsaydı, Gloria'nın bacaklarının klozet oturağının ön kısmındaki boşluktan geçebileceği bir açıyla oturtulması pek olası değildi" ifadelerine yer verdi.

Bakım şirketinin rapora yanıt vermesi için son tarih 27 Ocak olarak belirlendi.

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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