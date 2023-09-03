Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.