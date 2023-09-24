Sultangazi Belediyesi Bin 500 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenledi

Sultangazi Belediyesi, sünnetini gerçekleştirdiği bin 500 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen, palyaço yüz boyama, çocuk mehteran takımı gösterisi, konser ve çocuk etkinlikleriyle renklendi.

Sultangazi Belediyesi, sünnetini gerçekleştirdiği bin 500 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen, palyaço yüz boyama, çocuk mehteran takımı gösterisi, konser ve çocuk etkinlikleriyle renklendi.

Yaz aylarında 4-12 yaş aralığındaki bin 500 çocuğun sünnetini gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi, bugün de toplu sünnet şölenine ev sahipliği yaptı. Tüm çocukların sünnet kıyafetleri ücretsiz olarak verildi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'ndaki şölen renkli görüntülere sahne oldu. Törende konuşan AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, "Çok coşkulu bir programda beraberiz. Sultangazi Belediyesi güzel işler yapıyor. Sultangazi'yi kendi evi gibi gören, komşularını da kendi kardeşi, evladı gibi gören Başkan Dursun'a teşekkür ediyorum. ve Sultangazi Belediyemizin yaptığı her organizasyona sahip çıkan, her projesinde belediyemizin arkasında duran siz Sultangazilillere de çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden beri güzel işlere imza atan, söz verdiğinden çok daha fazlasını yapan belediye başkanımıza da tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, bir sünnet şöleninde daha bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Geçen yıl da böyle bir etkinlikle ilçe sakinleriyle buluştuklarını söyleyen Başkan Dursun, "Sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Sultangazi'yi Sultanşehir yapma yolunda çok güzel işler yapıyoruz. Vaatlerin tamamını gerçekleştirdik, çok daha fazlasını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bize görevi tebliğ ettiğinde, 'Gönül belediyeciliği ile komşularınızla iç içe olacaksınız, onların derdiyle dertleneceksiniz' demişti. Bizler de gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanımızın yükünden yük almak için gayret ediyoruz. Bütün gayretimiz sizlere daha iyi hizmet edebilmek, Sultangazi'yi çok daha güzel yerlere getirmek için. İnşallah yepyeni projelerle, yepyeni programlarla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çocuklar gönüllerince eğlendi

Palyaçoların yüz boyama etkinliği, çocukların oldukça ilgisini çekti. Sevdikleri karakterleri yüzlerine çizdiren çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Ardından sahneye çıkan çocuk mehteran takımı izleyenleri hem duygulandırdı hem gülümsetti. Müzik eşliğinde animatörler çocukları eğlendirirken, minikler de yerinde duramadı.

Şölene AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL