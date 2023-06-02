Süloğlu'da Hac Eğitim Semineri Düzenlendi

Süloğlu ilçesinde hacca gidecek adaylara yönelik "Hac Eğitim Semineri" düzenlendi. Ayrıca Süloğlu İlkokulu'nda anasınıfı öğrencilerinin çalışmaları sergilendi, Uçurtma Şenliği yapıldı ve Vefa Projesi kapsamında yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Süloğlu ilçesinde hacca gidecek adaylara yönelik "Hac Eğitim Semineri" düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra hacca gidecek adaylara "Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Manaseki" konusunda bilgiler verildi.

Anasınıfı öğrencileri çalışmalarını sergiledi

Süloğlu İlkokulu'nda eğitim gören anasınıfı öğrencileri yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süloğlu İlkokulu'nda düzenlenen serginin açılışına ilçe Kaymakamı Özgür Kaya da katıldı.

Kaymakam Kaya, öğretmenlerden serginin içeriği hakkında bilgi aldı.

Sergide resimler, maketler ve portfolyo çalışmaları yer aldı.

Süloğlu'nda Uçurtma Şenliği düzenlendi

Süloğlu Anaokulu tarafından "Aile katılımlı Uçurtma Şenliği" yapıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Barajı'ndaki şenlik Kaymakam Özgür Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Kaya, öğrencilerle bir süre uçurtma uçurarak sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, düzenlenen şenlikle çocukların sevincine ortak olduklarını belirtti.

Vefa Projesi

Süloğlu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen "2023 Vefa Projesi" kapsamında yaşlı vatandaşların ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Süloğlu SYDV personelince yaşlıların evlerine gidilerek temizlik, badana ve yemek ihtiyaçları gideriliyor.

Proje kapsamında ilçedeki yaşlılara yardımlar devam ediyor.