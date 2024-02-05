Üye Girişi
Haberler

Stattaki Türk Bayraklı Atatürk posteri aylardır yırtık halde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, stattaki bu rezalete yetkililerin duyarsız kalmasına sert tepki gösterdi. "Atatürk düşmanlığı bir kez daha görüldü" dedi.

MALATYA STADYUMU'NDA ASILI ATATÜRK'ÜN YIRTIK POSTERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU. CHP MALATYA İL BAŞKANI BARIŞ YILDIZ: "AKP İKTİDARININ ATATÜRK'E DÜŞMANLIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Yurt, ELAZIĞ

04.02.2024 11:03 ~ 04.02.2024 11:04

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parçalanmış posterinin Malatya Stadyumu'nda asılı olarak bırakılmasına tepki gösterdi. Yırtık posterin Atatürk'e saygısızlık olduğunu söyleyen Yıldız, "AKP iktidarının Atatürk'e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, bayrak ve cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır" dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parçalanmış posterinin Malatya Stadyumu'nda asılı olarak bırakılmasına tepki gösterdi. Yırtık posterin Atatürk'e saygısızlık olduğunu söyleyen Yıldız, "AKP iktidarının Atatürk'e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, bayrak ve cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır" dedi.

Malatya Stadyumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parçalanmış posterinin stadyumda asılı olduğu görüldü. Posterin aylardır parçalanmış bir şekilde asılı olmasına rağmen indirilmediği öğrenildi. Konuyla ilgili aranan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın ise telefonlara cevap vermediği belirtildi.

"AKP İKTİDARININ ATATÜRK'E OLAN DÜŞMANLIĞI BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Görüntülerle ilgili açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin yırtık bir şekilde Malatya Stadyumu'nda asılı durmasına müsaade eden stadyum yetkililerinden bu çirkin görüntüyü bir an önce kaldırmalarını talep ediyoruz. İsmet İnönü'nün memleketi olan Malatya'da daha önce İnönü Stadyumu olan stattan İnönü'nün isminin kaldırılması olayı da yaşanmıştı. AKP iktidarının Atatürk'e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, bayrak ve cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır. Malatya tarikat ve cemaatlerin yoğun olduğu bir şehir maalesef. İktidar Atatürk'e onun değerlerini korumak yerine cemaat ve tarikatların hoşlanacağı hareketleri yapmaya devam ediyor. CHP olarak Atatürk'ün posterine zarar veren ve bu şekilde asılmasına göz yumanları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyunda Atatürk ve bayrak konusunda derin hassasiyeti olan bizleri üzen bu durum karşısında uyarıyoruz. Kabul edilemez bu görüntünün bir an önce düzeltilmesini takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA / Yaşam

Malatya Yerel Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir? Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title