Sosyal medya 15 yaşındaki Kenan'ı konuşuyor! Aliyev dinlerken ağlamamak için çok direndi

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Xarıbülbül Müzik Festivali'nde sahne alan 15 yaşındaki Kenan Bayramlı, sesiyle hem Devlet Başkanı İlham Aliyev'i hem de alandaki diğer misafirleri derinden etkiledi. Aliyev'in Kenan'ın performansını dinlerken bir hayli duygulandığı görüldü.

Xarıbülbül Müzik Festivali, Şuşa'da yapıldı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de katıldığı festivalde sahne alan 15 yaşındaki Kenan Bayram isimli çocuk, hem sesi hem de okuduğu parça ile herkesi deriden etkiledi. Aliyev'in de bir hayli duygulandığı o ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"ŞAHANESİN ÇOCUK"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Türk opera ve bale sanatçısı Erhan Güzel, "Ben 10 sene konservatuvar okudum. 20 senedir de operadayım. Bu 30 senede beni bu kadar derinden etkileyen pek az ses ve renk oldu. Şahanesin çocuk" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK DE KAYITSIZ KALAMADI

Kenan Bayram'ın performansından etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Çelik oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sesin başkana değdiği yer ne şahane değil mi?" diyerek Bayramlı'yı övdü.