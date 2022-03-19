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Son paralarını abur cubura harcayan iki kardeşin babalarına bıraktıkları not viral oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Son paralarını abur cubura harcayan iki kardeşin babalarına bıraktıkları not viral oldu

12 yaşındaki Dicle ve 11 yaşındaki Ekin adlı iki kardeşin, babalarının verdiği parayı abur cubura harcamalarının ardından hatalarını anlayıp, babalarına bıraktıkları not, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Dicle ve Ekin adındaki iki kardeşinin, babalarının kitap için verdiği parayı abur cubura harcamalarının ardından hatalarını anlayıp, yazdıkları notu paylaştı.

"ÖZELEŞTİRİ YAPIN"

İki kardeş, babalarından kitap için aldıkları parayı abur cubura harcadı ve bu durumu babalarıyla paylaştı. Babaları ise çocuklara "Özeleştiri yapın" dedi. Özeleştirinin ne olduğunu soran çocuklar, cevabı aldıktan sonra babalarına bir not bıraktı.

Son paralarını abur cubura harcayan iki kardeşin babalarına bıraktıkları not viral oldu

"PARAMIZ YETMİYORSA O PARAYI HARCAMAYACAKTIK"

İki kardeşin notunda şu ifadeler yer aldı:

  • Bir daha böyle bir hata yapmıyoruz.
  • Paramız yetmiyorsa o parayı harcamayacaktık, hata yaptık.
  • Yaptığımız hatadan ders çıkardık. Bir de pişman olduk.

Dicle ve Ekin'in özeleştirisi

İşte o not:

Son paralarını abur cubura harcayan iki kardeşin babalarına bıraktıkları not viral oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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