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Sokakta bulduğu sütyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

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İngiltere'de genç bir kadın, sokakta yürürken bulduğu sütyeni internet ortamında 18 bin dolara satışa çıkardı. Sütyenin satın alan kişiye uğur getireceğini ifade eden kadının ilanını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" diyerek durumu tiye aldı.

Son dönemlerde sanal ortamlarda satışa sunulan garip eşyalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de sokakta yürürken bir sütyen bulan kadın, evine gittikten sonra garip bir ilan açarak adından söz ettirmeyi başardı.

ALAN KİŞİYE UĞUR GETİRECEĞİNİ SAVUNDU

Sokakta bulduğu sütyenin uğur getireceğini savunan kadın, bir internet sitesinde ilan açarak sütyeni 18 bin dolara satışa çıkardı. İlanı görüp sütyenin özelliklerini merak edenler sadece "Alan kişiye uğur getirecek" yazısını gördü.

Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

"KENDİNE SAKLA" DEDİLER

Kısa sürede gündem olan ilanı birçok sosyal medya kullanıcısı tiye aldı. Kadının insanları kandırmak için böyle bir ilan açtığını düşünenler "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" demekten kendini alamadı. 18 bin dolara satışa çıkarılan sütyenin bir alıcısı olup olmayacağı ise merak konusu...

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Onu Gören Sahibini Merak Eder Güzelse Sahibiyle Ver Al 18 Billoyu

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