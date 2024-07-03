Sokakta bulduğu sütyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

Son dönemlerde sanal ortamlarda satışa sunulan garip eşyalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de sokakta yürürken bir sütyen bulan kadın, evine gittikten sonra garip bir ilan açarak adından söz ettirmeyi başardı.

ALAN KİŞİYE UĞUR GETİRECEĞİNİ SAVUNDU

Sokakta bulduğu sütyenin uğur getireceğini savunan kadın, bir internet sitesinde ilan açarak sütyeni 18 bin dolara satışa çıkardı. İlanı görüp sütyenin özelliklerini merak edenler sadece "Alan kişiye uğur getirecek" yazısını gördü.

"KENDİNE SAKLA" DEDİLER

Kısa sürede gündem olan ilanı birçok sosyal medya kullanıcısı tiye aldı. Kadının insanları kandırmak için böyle bir ilan açtığını düşünenler "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" demekten kendini alamadı. 18 bin dolara satışa çıkarılan sütyenin bir alıcısı olup olmayacağı ise merak konusu...