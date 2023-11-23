SMA Hastası Mehmet Arslan'ın Adı Verilen Park Açıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde açılışı gerçekleştirilen parka SMA hastası Mehmet Arslan'ın adı verildi.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş'ın girişimleri ve Eyüp Belediyesinin katkıları ile Çakırlı köyü ilkokulu bahçesine kurulan oyun parkı törenle açıldı.

Parka SMA hastası Mehmet Arslan'ın adı verildi.

Tuncay Karataş, AA muhabirine, "Bugün burada Kaymakamlığımızın girişimleri ve Eyüpsultan Belediyesinin maddi katkılarıyla oyun parkını Cide'nin Çakırlı köyüne kazandırmış bulunmaktayız. Bu parkın buraya kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

SMA hastası Mehmet Arslan'ın yengesi Hülya Özcan ise "SMA bir çaresizlik gibi duruyor ama çaresizlik değil çare bizleriz." ifadelerini kullandı.