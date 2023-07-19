Şırnaklı Coğrafya Öğretmeni Mehmet Aydın'ın Cenazesi Cizre'de Defnedildi

Hakkari'de kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi, Cizre'de toprağa verildi. Aydın, öğrencileri ve çevresi tarafından sevilen bir öğretmendi.

HAKKARİ'de pazar günü çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan, dün de cansız bedeni bulunan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi, gece saatlerinde Cizre'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kente gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün de kayıp Mehmet Aydın ile Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

İsmail Elçioğlu da "Bazı dersler, sayısız yaşanmışlıklar, cevapsız sorular… Yarım kaldı, yarım kaldık" dedi.