Sinop'ta Depremzedeler İçin Hayır Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için Sinop'un Dikmen ilçesinde hayır etkinliği düzenlendi. Dikmen Belediyesi, Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dikmen Kaymakamlığı katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü ev kadınları tarafından hazırlanan yiyecekler ve el yapımı oyuncaklar depremzede çocukların yararına satışa sunuldu.