Sinop Belediye Başkanı Ayhan, denize girenleri uyardı

MUSTAFA USTA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop dışından denize girmek için gelen yurttaşları yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı uyardı. Ayhan, "Tatil için, eğlenmek için Sinop'a gelen vatandaşlarımızın tatilleri zehir olmasın. Buradan kötü anılarla ayrılmasınlar istiyorum. Biz de bu bağlamda Sinop Belediyesi olarak her yaz, her sezon olduğu gibi bu sezonda cankurtaranlarımız ile birlikte hizmete başladık. Vatandaşlarımıza güney sahillerinde ya da kuzey sahillerimizde de cankurtaranlarımızın olduğu bölgelerde denize girmelerini öneriyorum" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yaz sezonu boyunca Sinop'a gelecek olan vatandaşlara denizde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu. Ayhan, "Tatil için, eğlenmek için Sinop'a gelen vatandaşlarımızın tatilleri zehir olmasın. Buradan kötü anılarla ayrılmasınlar istiyorum. Biz de bu bağlamda Sinop Belediyesi olarak her yaz, her sezon olduğu gibi bu sezonda cankurtaranlarımız ile birlikte hizmete başladık" diye konuştu.

"BU SEZON DA CANKURTARANLARIMIZ İLE BİRLİKTE HİZMETE BAŞLADIK"

Barış Ayhan şunları söyledi:

"Yaz sezonunu açmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olması nedeniyle kentimize yoğun bir turist akınının olacağı öngörüsü içerisindeyiz. Bu anlamda deniz sezonunun açılmasıyla birlikte biz belediye olarak önlemimizi aldık. Ancak buradan tekrar Sinop'a gelecek olan konuklarımızı ben özellikle boğulma vakaları konusunda uyarmak istiyorum. Özellikle dışarıdan, komşu illerden vatandaşlarımızın denize girme noktasında seçim yaparken belediyemizin cankurtaranlarının bulunduğu bölgeleri, özellikle kuzey sahillerimizde çok sık yaşanan boğulma vakalarına karşı güney sahillerini tercih etmelerini veya kuzey sahillerimize de cankurtaranlarımızın olduğu, cankurtaran flamalarına dikkat ederek denize girilebilir flamasının asılı olduğu bölgelerde denize girmelerini öneriyorum. Tatil için, eğlenmek için Sinop'a gelen vatandaşlarımızın tatilleri zehir olmasın. Buradan kötü anılarla ayrılmasınlar istiyorum. Biz de bu bağlamda Sinop Belediyesi olarak her yaz, her sezon olduğu gibi bu sezonda cankurtaranlarımız ile hizmete başladık. Özellikle bahsettiğim gibi kuzey sahilimizde geçmişte çok ciddi boğulma vakaları yaşıyorduk ama çok şükür ki belediyemizin son teknolojik ekipmanlarla donattığımız cankurtaranlarımızla birlikte uzun süredir boğulma vakalarımız ölümle neticelenmiyor. Kimsenin burnu kanamadan ufak, tefek hadiselerle bu işi hallediyoruz. Bu sene de dün itibariyle cankurtaranlarımız hizmete başladı. Şu anda kulelerimiz dikildi ve flamalarımız hazır. Botumuz, ATV'miz, bütün teknik ekipmanlarımızla Sinop'ta yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı hem önleyici tedbirleri hem de buna rağmen yaşanabilecek boğulma vakalarını kurtarmak adına cankurtaranlarımız hizmete başladılar."