Silivri'de serinlemek için sulama göletine Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti

Silivri'de sulama göletine giren Suriyeli 3 çocuk boğularak can verdi. Sudan çıkarılan çocuklarının cansız bedenlerine sarılan anne ile baba uzun süre gözyaşı döktü.

GÖLETTE ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve Suriyeli oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

ÇOCUKLARINA SARILIP AĞLADILAR

Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.