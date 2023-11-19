İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi

Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor. Ağva mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

GÜNE KAR YAĞIŞIYLA BAŞLANDI

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde dün gün boyu etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

YAĞIŞ ZORLUK YARATTI

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

BEYKOZ'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Şile'de de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle dönerken ekipler bölgede çalışma başlattı.