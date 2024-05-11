Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada kaldı, nefes borusuna delik açıldı

Kars'ta, annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesi yiyen 6 yaşındaki Muhammet Emir, ölümden döndü. Nefes alamamaya başlayan küçük çocuk acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nefes borusunun giriş deliği, ses telleri ve yemek borusunun etrafında ciddi yanıklar oluşan Muhammet, 6 gün süren yoğun bakımdaki savaşı kazanarak yeniden hayata tutundu.

NEFES BORUSUNUN ÜZERİNDEN DELİK AÇILDI

Kars'ta yaşanan olayda, 6 yaşındaki Muhammet Emir Çiçek, annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesten yedi. Ardından fenalaşan Muhammet, önce Digor İlçe Hastanesine, ardından da Kars Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 yaşındaki Muhammet nefes alamaz hale gelince nefes borusunun üstünden trakeostomi denilen bir delikle havalandırma sağlandı.

CİDDİ HASAR İLE ÖZEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Küçük çocuk, genel durumu kötü, bilinç ve şuur kapalı ve sıcak yemeğe bağlı olarak yemek borusu girişi, soluk borusu girişi, ses telleri, sol ve sağ akciğerlerde yanığa bağlı ciddi hasarla Elazığ'a sevk edildi.

YANIĞI TEDAVİ EDİP NEFES BORUSUNU KAPATTILAR

Burada özel bir hastanede Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güneri Atalan ile ekibi tarafından kabul edilen Muhammet, 6 gün boyunca komada kaldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümündeki doktorların da destekleriyle, yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses tellerinin olduğu yerlerdeki hasarın toparladığını gözlemleyince boğazdaki delik kapatıldı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan ve bu süreçte birçok kez nöbet geçiren Muhammet sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

AŞIRI SICAK VE AŞIRI SOĞUK BESLENMEYE DİKKAT

Vaka durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Güneri Atalan, "Sıcağın yapmış olduğu irritasyona bağlı olarak bizim nefes borusunun giriş deliği dediğimiz larinks girişi ve oradaki ses telleri dediğimiz vokal kordlar ve yemek borusunun etrafında ciddi bir yanığa bağlı hasar meydana geliyor. Muhammet aynı zamanda bir epilepsi hastası. Bu süreçte çok ciddi epileptik atakları da olmaya başladı. Hayati tehlikesi çok ciddiydi ve fazlaydı. Hepimizi tedirgin etti. 5 günlük derin komaya tutmamızın sonucunda uyandırmaya başladık. KBB'deki uzman arkadaşlarımızın da bu konuda bize çok desteği oldu. Yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses telleri olduğu yerlerdeki hasarın yavaş yavaş toparladığını görünce boğazdaki deliği kapattık. Şu anda genel durumu iyi. Artık yeme içme ve solunumda rahat. Kısmet olursa bugün de taburcu edeceğiz. Çocuklarda özellikle aşırı sıcak ya da aşırı soğuk boğazı, nefes borusunu ya da yemek borusunu irritasyona yol açacak beslenmelerden kaçınmaları gerekiyor. Buradan anne ve babalara uyarımız olsun" dedi.

"ÖNCE HIRILTI GELDİ SONRA NEFES ALAMADI"

Anne Ayşe Çiçek olayı anlatarak, "İkindi vaktiydi. Sobanın üzerinde pişen sulu patates vardı. O yemekten bir kaşık alıp yutmuş ve dışarı çıkmış. Dışarı çıktıktan hemen sonra kusmuş. Eşim de onu görünce çeşmeye götürüp elini yüzünü yıkamış. Hiçbir belirti yoktu sadece ağrım var diyordu. Biz hiçbir şeyin farkında değildik. Akşam saat 22.00 gibi boğazında hırıltı ve akabinde ses kısılmaya başladı. İlk olarak Digor ilçesine götürdük, oradan da Kars merkeze sevk ettiler. Orada tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata aldılar. Ameliyatın çok riskli olacağını söylediler. Mecburen ameliyata alındı ve ameliyat başarılı geçmişti. Ondan sonra bizi Elazığ'a sevk ettiler. Elazığ'a geldiğimizde komaya yatırdılar. Toplamda 12 gün kadar hastanelerde durduk. Durumu çok kötüydü. Üç gündür servisteyiz. Çok şükür her şey yolunda. Bize çok yardımları dokunan doktorlara ve bütün hemşirelere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.