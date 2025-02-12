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Sibirya kurdunun traktör aşkı! Direksiyona bile geçti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sibirya kurdunun karda traktör kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya Karasu'da, "Çakır" adlı Sibirya kurdu, traktöre duyduğu ilgiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Traktörle yolculuk yapmayı seven sibirya kurdunu görenler şaşırıyor.

DİREKSİYONA OTURDU

Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.

Sibirya kurdu traktörün direksiyonuna geçti

Sibirya kurdu traktörün direksiyonuna geçti

Sibirya kurdunun traktör aşkı! Direksiyona bile geçti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bizim direksiyonda cakır otursa düzlüğe cıkarsa

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

şu hayvanlardaki akıl insan denen canlıda bile yoktur

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