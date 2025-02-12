Sibirya kurdunun traktör aşkı! Direksiyona bile geçti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sibirya kurdunun karda traktör kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya Karasu'da, "Çakır" adlı Sibirya kurdu, traktöre duyduğu ilgiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Traktörle yolculuk yapmayı seven sibirya kurdunu görenler şaşırıyor.
DİREKSİYONA OTURDU
Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.