Sezen Aksu, Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Sezen Aksu, demans teşhisi konulan ve 21 Aralık 2022'de beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında yaşamını yitiren yakın dostu Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi. Suda, sağlığında yaptığı bir açıklamada, "Sezen, benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" diyerek dileğini paylaşmıştı.

Aksu, bu isteği unutmamış ve TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin meşe fidanı diktirerek Pakize Suda Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Orman, TEMA Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

TEMA Vakfı gönüllüsü olan Sezen Aksu, geçmişte de birçok değerli kültür ve sanat insanının adını yaşatmak adına hatıra ormanları kurdurdu. 2008'de Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı için Antalya Döşemealtı'na 4 bin fidan, 2013'te konser gelirlerinden ayırdığı payla Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışladı.

50 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Sanata ve doğaya olan vefasını yıllardır sürdüren Sezen Aksu, pek çok değerli ismin anısını yaşatmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinde hatıra ormanları kurulmasına öncülük etti. 2015'te Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'ta, 2018'de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu'da, 2019'da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi'de, 2021'de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı'da, 2022'de Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık'ta, 2023'te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye'de ve 2024'te Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt'ta her biri için 5 ila 6 bin arasında fidan dikilmesini sağladı. Bu son katkıyla birlikte Sezen Aksu'nun desteğiyle oluşturulan 10 ayrı Hatıra Ormanı'nda toplam 50 bin fidan toprakla buluştu.