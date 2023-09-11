Seyhan Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı Eylül Ayında Açacak

Seyhan Belediyesi, nisan ayında yapımına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı eylül ayı sonunda hizmete açmaya hazırlanıyor.

Seyhan'da nüfusun yoğun olduğu mahallelerden biri olan Gürselpaşa'da Yaşar Bayboğan Caddesi üzerindeki 4 bin 500 metrekarelik alanda inşası süren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki hummalı çalışmalarda sona gelindi.

NİSAN AYINDA YAPIMINA BAŞLANDI

Projesi tamamlandıktan sonra nisan ayında kazma vurularak inşasına başlanan Adana'nın ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı, bu ay sonunda hizmete açılacak. İçerisinde çocuk oyun alanları, eğitim binası, 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik kütüphane ve kafenin bulunacağı parkta çocuklar yaş gruplarına göre akülü ve pedallı araçlarla günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek.

ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ YERİNE GETİRECEK

Seyhan'da parkların sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak için aralıksız çalıştıklarını dile getiren Başkan Akif Kemal Akay, geride kalan dört buçuk yıllık dönemde Seyhan'a 64 yeni park kazandırdıklarını aktardı. 166 parkı da yenilediklerini belirten Başkan Akay, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın önemli bir işlevi yerine getireceğini kaydetti.

TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA KATKIDA BULUNACAK

Başkan Akay, "Artan nüfusa ve şehirleşmeye bağlı olarak trafik akışında birey kaynaklı önemli sorunlar yaşanıyor. Bir trafik kültürünün oluşması gerekiyor. Bu kültürün çocukluktan itibaren verilecek eğitimlerle günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'mızı hizmete açacağız. Burada 6-12 yaş aralığındaki çocuklar eğlenirken, yaş gruplarına uygun araçlarla uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenecek. Adana'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.