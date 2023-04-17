Serdar Uslu, muhteşem orkestrası ile hayranlarını büyülüyor

Hayallerinin peşinden giden ve bu yolda kısa sürede başarılı olan sanatçı Serdar Uslu, "Buralara gelmek için çok çalıştım. Kendimi durmadan geliştirdim. Okuduğum parçaları, kendim gibi seslendirdim. Parçalara ruhumu, yaşanmışlıklarımı ekledim. Bu yüzden insanlar parçalarımı ve sesimi kısa sürede sevdi. Şimdi kendi orkestram ile çıkıyorum sahneye. Kendimi daha güvenli hissediyorum. Beş dakika sonra ne olacağını biliyorum." dedi.

"KENDİ ORKESTRAMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMDA STRESİM AZALDI

Uslu, "İnanılmaz keyifli ve kaliteli bir orkestram var. Hepsi işlerine inanılmaz saygılı, birbirimize saygı, sevgi ve anlayışlı, müziğe kıymet veren insanlar. Bana, ortaklığımıza, birlikteliğimize adını ne koyarsınız, bu kadar sahip çıkan bir ekibe sahip olduğum için çok şanslıyım. Bu yolculuğun sonunda şunu öğrendim, belli bir kademe ilerledikten sonra sadece kendi orkestramla çalışmaya başladığımda stresim azaldı. Çünkü artık sahnede ne yaşayacağımı biliyorum. İki saatlik program doğru bir ekiple su gibi akıp gidiyor. Bunun için tüm Serdar Uslu Team ailesine çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza bin şükür." dedi.

"KESİNLİKLE ALBÜM YAPMAYI İSTİYORUM"

Birçok sahne performansımı unutamadığını söyleyen Uslu, "Her program ayrı hikaye. Bazen şarkılar aynı ama duygusu farklı. Hepsinin yaşanmışlığı başka. Bu süreçte ben de kendimi yeniledim tabii ki. Mesela ilk parçam extra duygu yüklü olduğum bir süreçte karşıma çıktığı için arabesk fantezi bir çalışmaydı. Son parçam daha hareketli yaz aylarında sıkça duyacağımız bir parça. Gelişim değil ama değişim olarak görmek daha doğru geliyor. Bunun yanı sıra single çalışmalarımdan sonra kesinlikle albüm yapmayı istiyorum." dedi.