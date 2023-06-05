Şehit öğretmenin ailesi yasta

DİYARBAKIR'da 1996 yılında şehit edilen öğretmen Mustafa Sadettin Küçük'ün Antalya'nın Serik ilçesinde oturan babası Ramazan Küçük'ün (88) ardından, 3 gün sonra da annesi Naile Küçük (86) yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Hantepe İlköğretim Okulu'nda görev yaparken, 1 Ekim 1996 tarihinde kaçırılarak köy dışında şehit edilen Serikli sınıf öğretmeni Mustafa Sadettin Küçük'ün babası Ramazan Küçük, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2 Haziran günü yaşamını yitirdi. Ramazan Küçük'ün cenazesi, cuma vakti Çandır merkez mezarlığında kılınan namazın ardından oğlu şehit öğretmen Mustafa Sadettin Küçük'ün yanına defnedildi. Şehit Mustafa Sadettin Küçük'ün annesi Naile Küçük de yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Naile Küçük'ün cenazesinin de bugün ikindi vakti oğlu şehit öğretmen Mustafa Sadettin Küçük ve 3 gün önce vefat eden eşi Ramazan Küçük'ün yanına defnedileceği öğrenildi.

Şehit öğretmen Mustafa Sadettin Küçük, 1973 yılında Serik'te doğdu. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Mustafa Sadettin Küçük, 1994 yılında Diyarbakır Merkez Hantepe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmenliği görevine başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, aynı okuldaki görevine dönen Mustafa Sadettin Küçük, 1 Ekim 1996 tarihinde Hantepe köyünden kaçırılarak köy dışında şehit edildi.