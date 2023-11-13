- Şanlıurfa'da motosiklet üstünde motosiklet taşıdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da motosikletle ilerleyen 2 kişi, bindikleri motosikletin üstüne başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı.

Görüntüler, önceki gece saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır otoyolu Şanlıurfa Havalimanı yol ayrımında kaydedildi. İddiaya göre, 07 BDA 754 plakalı motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi. Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görülüyor. Bu sırada motosiklet üzerinde güçlükle duran bir şahsı ise dengesini kurmakta zorlandı.

O anlar kayıt altına alındı

Motosiklet üzerinde motosiklet taşıyarak hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar ise bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. İki kişi motosiklet üstünde motosikletle bir süre daha yolculuk yaparak gözden kayboldu.