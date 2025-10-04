Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a uluslararası 3 önemli görev

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongre üyeleri Konya'da bir araya geldi. 17 Ülkeden 300'ün üzerinde yerel yönetimler temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen kongrede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, uluslararası alanda yürüttüğü etkili çalışmalar ve kültürel diplomasi alanındaki öncü rolü dolayısıyla bir kez daha önemli görevlere tevdi edildi.

YENİDEN KÜLTÜR BÜYÜKELÇİSİ OLARAK SEÇİLDİ

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ile UCLG-MEWA Onursal Başkanı Mohamad Saadie'nin de katılım sağladığı buluşmada Başkan Gülpınar, UCLG-MEWA Kültür Büyükelçisi anlamında bugüne dek sergilediği vizyoner çalışmaların başarısı ve güçlü etkisi dolayısıyla, oybirliğiyle yeniden Kültür Büyükelçisi olarak seçildi. Karar, hem MEWA Yönetimi hem de Konsey tarafından geniş bir mutabakatla alınarak, Şanlıurfa'nın uluslararası kültürel alandaki öncü rolünü daha da pekiştirdi.

ŞANLIURFA'NIN SESİ ŞİMDİ DAHA DA GÜÇLÜ

Kongrede Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın vizyonu ve temsil gücü, sadece kültürel alanla da sınırlı kalmadı. Alınan karar doğrultusunda Başkan Gülpınar, UCLG-MEWA Eş Başkanı olarak da yeniden görevlendirildi. Böylelikle, hem kültür alanındaki diplomatik liderliği hem de bölgesel yönetimdeki etkin rolüyle Şanlıurfa'nın sesi uluslararası platformlarda daha da güçlü bir şekilde yer bulacak.

Bu yılki kongrede, Şanlıurfa adına bir başka tarihi başarı daha kaydedildi. Başkan Gülpınar, yalnızca MEWA Bölgesi'nde değil, dünya ölçeğinde de etkin bir rol üstlenerek, UCLG Dünya Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu önemli görev, Şanlıurfa'nın küresel ölçekte karar alma mekanizmalarında aktif şekilde temsil edilmesi anlamına geliyor.

"İLİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI BULACAĞIZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Konya'da devam eden toplantıda Şanlıurfa'nın Dünya çapında temsili anlamında çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. Başkan Gülpınar konuşmasında "UCLG-MEWA Dünya çapında bir organizasyon ve tabii ki bölgelere ayrılmış durumda. Bizim de üyesi olduğunuz MEWA Ortadoğu ve Batı Asya bölümü. Geçen dönem ilk seçildiğimizde hem eş başkan olarak hem kültür elçisi olarak görev yapmıştım. Yapılan seçimlerde her yıl bu görevler yenileniyor. Bu yılki yapılan toplantı ile hem kültürel elçiliğimiz hem de eş başkanlığımız devam ettirildi. Bu toplantıda yeni bir karar alındı ve yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Aslında en önem kazanım ise bu oldu. Dünya genelinde temsil imkanına kavuşmaya hak kazandık. İlimizi ve ülkemizi temsil etme fırsatı bulacağız. Bu 3 tane onurla birlikte Şanlıurfa'mıza güzel bir müjde ile dönmüş olacağız. Bundan dolayı da memnuniyetimi ve mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.