Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'da fırtınalar estiren Sibel Turnagöl, 16 yaşında modellik kariyerine adım attı ve "Mankenler Kraliçesi" olarak hafızalarda yer edindi. Turnagöl, kariyeri boyunca çok sayıda sinema ve dizi projelerinin yanı sıra uzun soluklu televizyon programlarında da sunucu olarak yer aldı. 2012 yılında Mehmet Çelik ile dünyaevine giren ve uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Turnagöl, son haliyle yeniden gündeme geldi.

SANAYİDE LOKANTA İŞLETİYOR

Şimdilerde Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı lokantayla ilgilenen Turnagöl hemen hemen her işe koşturuyor. Lokantasında kimi zaman ocak başına geçip yemek pişiren Turnagöl, kimi zaman da siparişleri alıp masaları siliyor. Müşterileri Turnagöl'ün yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve kendilerini her zaman güler yüzle karşıladığını belirtiyor.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

56 yaşında olan mankenin son hali tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar güzelliğiyle dikkat çeken Turnagöl hakkında, "Hiç yaşlanmamış", "Yıllar ona yaramış", "Çok güzel görünüyor" ve "Helal olsun" gibi yorumlar yaptı.

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

28 Şubat 1968 tarihinde doğdu. Meslek yaşamına, 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi. Turnagöl, Alinur Velidedeoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği bir kalem firmasının reklam filmiyle ilk kez kamera karşısında yer alan sanatçı, ardından 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede göründü. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı, pek çok uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı.

Oyuncu Kerem Alışık'la bir evlilik yaşayan Turnagöl, oğluna Sadri adını verdi. Kerem Alışık'la boşandıktan sonra 20 yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evliliğini yaptı. Müzik Yorumcuları Birliği'nde yönetim kurulunda görev alan sanatçı, film yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Şişli'de Sibel Turnagöl Moda Evi'ni işletmektedir. Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmektedir.