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Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

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Adı Yeşilçam'ın cesur kadınları arasında yer alan ve "Mankenler Kraliçesi" olarak anılan Sibel Turnagöl, şimdilerde oto sanayide lokanta işletiyor. Lokantasında kimi zaman sipariş alıp kimi zaman yemek pişiren Turnagöl'ün son halini gören herkes, "Hiç yaşlanmamış" yorumunu yaptı.

Yeşilçam'da fırtınalar estiren Sibel Turnagöl, 16 yaşında modellik kariyerine adım attı ve "Mankenler Kraliçesi" olarak hafızalarda yer edindi. Turnagöl, kariyeri boyunca çok sayıda sinema ve dizi projelerinin yanı sıra uzun soluklu televizyon programlarında da sunucu olarak yer aldı. 2012 yılında Mehmet Çelik ile dünyaevine giren ve uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Turnagöl, son haliyle yeniden gündeme geldi.

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

SANAYİDE LOKANTA İŞLETİYOR

Şimdilerde Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı lokantayla ilgilenen Turnagöl hemen hemen her işe koşturuyor. Lokantasında kimi zaman ocak başına geçip yemek pişiren Turnagöl, kimi zaman da siparişleri alıp masaları siliyor. Müşterileri Turnagöl'ün yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve kendilerini her zaman güler yüzle karşıladığını belirtiyor.

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

SON HALİ GÜNDEM OLDU

56 yaşında olan mankenin son hali tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar güzelliğiyle dikkat çeken Turnagöl hakkında, "Hiç yaşlanmamış", "Yıllar ona yaramış", "Çok güzel görünüyor" ve "Helal olsun" gibi yorumlar yaptı.

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

28 Şubat 1968 tarihinde doğdu. Meslek yaşamına, 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi. Turnagöl, Alinur Velidedeoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği bir kalem firmasının reklam filmiyle ilk kez kamera karşısında yer alan sanatçı, ardından 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede göründü. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı, pek çok uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı.

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Oyuncu Kerem Alışık'la bir evlilik yaşayan Turnagöl, oğluna Sadri adını verdi. Kerem Alışık'la boşandıktan sonra 20 yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evliliğini yaptı. Müzik Yorumcuları Birliği'nde yönetim kurulunda görev alan sanatçı, film yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Şişli'de Sibel Turnagöl Moda Evi'ni işletmektedir. Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmektedir.

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çok hanımefendi dedikodusu çıkmayan magazine malzeme olmayan nadir sanatçılardan

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Helal olsun. uyuşturucu batağı kumar batağına girmeyip alnının akıyla alın teriyle ekmek parasını kazanıyor. Allah yolunu açık etsin.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

20 sene daha çarpışır ablam

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıTT:

Eski hayatını bilmem ama şuan yaptığı cesaret ve mağrifet isteyen bir iş...Sadece soyunan ve hiç bi mağrifeti olmayan insanlara cesur demekten ne zaman vazgeçecek medyamız... Cesur olmak soyunmakla olabilecek bi iş değil... Lütfen bu kelimenin anlamını bozmayın...

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Haber YorumlarıKim bilir:

resim koysaydinizda bizde bi baksaydik ??

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Haber Yorumlarıgumusss390:

ekmeği için mücadele eden herkese selam olsun

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Haber YorumlarıDağıstan:

Sicimoğlu'na pilav üstü kuru ikram edilmiş galiba. Allah çalışana yardım eder. yeter ki dik yürü

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Haber YorumlarıHmc:

Neden cesur? Orasını burasını gösterdi diyemi? Kime karşı cesurluk yapmış?

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