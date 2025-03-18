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Sanat ve dayanışmanın buluştuğu özel iftar

Sanat ve dayanışmanın buluştuğu özel iftar
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Ünlü ressam Serra Erdoğan, Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODED-DER) ile birlikte otizmli çocuklar ve aileleri için anlamlı bir iftar sofrası kurdu.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu, bu kez sanatın zarafetiyle buluştu. Ünlü ressam Serra Erdoğan, Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODED-DER) ile birlikte otizmli çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir iftar sofrası kurdu.

Sanat ve dayanışmanın buluştuğu özel iftar

"YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI EN İYİ BİLENLERDENİZ"

Dernek Başkanı Tolga Gökçe, bu özel gecenin önemini şu sözlerle dile getirdi: "Bizler, otizmli bireylerin aileleri olarak yaşadığımız zorlukları en iyi bilenlerdeniz. İhtiyaçlarımızı, beklentilerimizi ve çocuklarımızın hayata katılım süreçlerindeki engelleri derinden hissediyoruz. Bu yüzden bir araya gelmek, dayanışma içinde olmak ve birbirimize nefes olabilmek bizim için çok kıymetli. Bugün, sanatın birleştirici gücüyle anlam kazanan bu atmosferin örnek teşkil etmesini ve daha çok insana ulaşmasını temenni ediyoruz. Serra Erdoğan'a ve destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz."

Sanat ve dayanışmanın buluştuğu özel iftar

Gecede 40 aile, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine tanıklık etti. Sadece bir iftar sofrası değil, aynı zamanda umut dolu bir ortam paylaşıldı. Serra Erdoğan'ın sanatıyla dokunduğu bu anlamlı buluşma, yüreklerde iz bıraktı.

Sanat ve dayanışmanın buluştuğu özel iftar

Sanat, yalnızca tuvallere yansıyan renklerden ibaret değildir; bazen bir sofrada, bazen bir tebessümde, bazen de sessizce paylaşılan bir duyguda kendini gösterir. İşte bu gece, tam da böyle bir anın şahidi oldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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