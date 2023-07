Samsun Valisi Zülkif Dağlı, rip akıntısına karşı uyarıda bulundu

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve boğulmalara neden olan 'rip akıntısı'na karşı uyarılarda bulundu. Vali Dağlı, "Bizim böyle bir sebeple tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Bu noktada vatandaşlarımızdan, özellikle 'çeken akıntı' nedir ve bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, uyarı tabelalarına mutlak surette uymalarını ve sevdiklerini üzecek risklere asla girmemelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklama ile rip akıntısına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Vali Dağlı, "Sıcak havaların ve yaz tatilinin etkisiyle her yıl olduğu gibi Samsun sahilleri gerek ilimizden gerekse çevre illerden gelen binlerce kişiyi ağırlıyor. Ancak bununla birlikte ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi ilimizde de hepimizi derinden yaralayan boğulma vakaları da yaşanmaya devam ediyor" dedi.

Can kayıplarının önüne geçme noktasında vatandaşların dikkatinin de büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Dağlı, "Bazen vatandaşlarımızın tedbirsiz davranmaları, bazen bir anlık dikkatsizlik bazen de ilimizde yoğun olarak görülen rip sebebiyle boğulma olayları meydana gelmekte ve hepimizi üzen can kayıpları yaşanmaktadır. Bizim böyle bir sebeple tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Bu noktada vatandaşlarımızdan, özellikle çeken akıntı nedir ve bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, uyarı tabelalarına mutlak surette uymalarını ve sevdiklerini üzecek risklere asla girmemelerini özellikle istirham ediyorum. Bununla birlikte denize girilmesi uygun olmayan yasaklı, kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemeye özen gösterilmesi gerekiyor. Yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarılar dikkate alınmalı ve görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulmalı" dedi.