Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde başlattığı 'Samsun'u Keşfet Şehrini Fark Et Projesi' ile gençler şehri keşfediyor. Proje kapsamında düzenlenen gezi etkinliklerine katılan gençler, şehre aidiyet duygularını geliştirerek problemlerin tespiti ve çözümüne katkı vermeyi hedefliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumların işbirliğiyle düzenlenen gezilerde gençlere 'Temsilci genç belgesi' veriliyor. Proje yaz boyunca devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde 2021 yılında başlatılan ' Samsun'u Keşfet Şehrini Fark Et Projesi' ile deprem felaketi sonrasında Samsun'a gelen 85 genç, düzenlenen gezi etkinliğine katılarak şehri keşfetti.

Gençlerin şehre aidiyet duygularını geliştirerek problemlerin tespiti ve çözümüne katkı vermelerini sağlayıp, kişisel birikimlerini zenginleştirip yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor' mottosuyla gençlere yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde 2021 yılının temmuz ayında başlatılan 'Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' hız kesmeden sürüyor. Yaz mevsimi süresince devam edecek etkinlikte şehir merkezinde yaşayanlara ilçeler ilçelerde yaşayanlara ise kent merkezi gezdiriliyor.

'Temsilci genç belgesi' veriliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra ilçelerdeki paydaş kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen gezilerde ortaokul ve lise öğrencileri düzenlenen gemi turlarına katılıyor. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Samsun'a gelen 85 genç, proje çerçevesinde düzenlenen gezi etkinliğine katıldı. Tekkeköy Mağaralarını gören afetzede gençler, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nı, Çarşamba Göğceli Çivisiz Camii'ni, Ayvacık ilçesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne götürülerek güzel bir gün geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın uzman rehberleri öncülüğünde tahsis edilen otobüslerle yapılan gezi sonunda gençlere 'Temsilci genç belgesi' verilirken, her öğrenciye tişört, şapka, yapboz, yaka kartları ve kitap ayracı hediye edildi.

"Yaşadıkları şehri tanımalarını istiyoruz"

Gençlerle ilgili yaptıkları her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hayata geçirdiğimiz projelerle onların hayatına dokunmaya devam ediyoruz. 'Samsun'u Keşfet, Şehrini Fark Et' projesi çok önem verdiğimiz bir projemiz. Gençlerimizin yaşadıkları şehri iyi tanımalarını, tarihi ve turistik yerlerini görmelerini, bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bu projemiz yaz boyunca devam edecek. Son olarak Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 'Yüzyılın afeti' olarak belirtilen deprem felaketinde kentimize gelen afetzede gençlerimiz için de özel bir etkinlik düzenledik. Projemiz çerçevesinde düzenlenen gezi programına katıldılar. Onları ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Afet bölgesinden şehrimize aileleriyle birlikte gelen öğrencilerimizin de yaşadıkları şehri en güzel şekilde tanımalarını istiyoruz. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN