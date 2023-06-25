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Sahara Geçidi'ne Kar Yağdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Sahara Geçidi'ne Kar Yağdı, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Yaşam Haberleri

Artvin'in Şavşat ilçesini, Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'ne kar yağdı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

KARADENİZ'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat- Ardahan kara yolunun 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'ne kar yağdı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zorluk yaşadı.

Artvin'in Şavşat ilçesini, Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nin bulunduğu güzergahta hava sıcaklığının düşmesiyle, kar yağdı. Beyaza bürünen güzergahta, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Yaşam

Ardahan Şavşat Artvin kar Yaşam Haberler

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