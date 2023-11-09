Haberler ›› Yaşam ›› Safranbolu'da Şehir Merkezine İnen Ayılar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Safranbolu'da Şehir Merkezine İnen Ayılar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen 2'si yavru 3 ayı, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Evlerin bahçe duvarlarından atlayarak bir süre gezen ayılar, daha sonra gözden kayboldu. Ayıların sokaklarda dolaşması, iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, anne ayının sokaklarda yiyecek araması, bahçe duvarlarından atlaması ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.