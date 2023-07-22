Safranbolu'da Lavanta Hasadı Gerçekleştirildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından köylülerden kiralanan 50 dönüm alana kurulan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında ilk lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyünde, Safranbolu TSO tarafından köylülerden kiralanan 50 dönüm arazi içerisinde kurulan 35 dönümlük lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı. Hasat töreninde konuşan Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, 35 dönümü lavanta, 15 dönümü safranın yer aldığı 50 dönüm arazinin yaklaşık 45 dönümünü köylülerden kiraladıklarını ve kurduğumuz şirket ile bu faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise, son 20 yıldır yaptıkları projelerle başta Safranbolu olmak üzere ilimizin geçmişinden bırakılan tarihi bitkisel mirası gelecek kuşaklara bırakmak için projeler yaptıklarını söyledi. Projelerin hepsini 'Ata tohumu, ata toprağında' projesinde birleştirdiklerini anlatan Ayvalık, "Bunların içerisinde 14 bitkisel ürünün desenini almış durumdayız. Bunları geliştirme gayreti içindeyiz ve bunlardan üçüne coğrafi işaret aldık. Safranbolu çavuş üzümü, Safranbolu maniyesi coğrafi işaret olarak karşımıza çıkan en büyük materyalleri. Bunların için bizim için en önemlisi Safranbolu safranı. Her ilin kendine göre marka olan değerleri vardır. Bitkisel üründe de marka olan illerle anılmaktadır. Karabük ili safran ile karşımıza çıkmakta. Burada uyguladığımız projede çeşitli zorluklarla karşılaştık. En büyük zorluğumuz ise üretim alanıydı. Bu üretim alanında onlarca ayrı parselin sahipleri ile bir araya geldik. Onların hepsiyle birer sözleşme imzalayarak bu alanı kiraladık. Burada hem lavanta ve hem de safran bitkilerini ektik. Şu an 15 aylık bir süreçte lavantaların geldiği nokta, ziyaretçilerin beğenisi ve elde edilen ürünlerin kalitesi bizim için sevindirici" dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç da yapılan proje ile Safranbolu turizmine büyük katkı yaptıkları için Safranbolu TSO ve paydaşlarına teşekkür ederek, tüm ilçelerin temek yetenekleri üzerinde gelişmesini istediklerini arzuladıklarını ifade etti.

Milletvekili Cem Şahin de Karabük'ün sanayi şehri ile anıldığını ancak tarım alanında da daha yoğun çalışmaların yapılması ve yeni projelerin geliştirilmesi adına yoğunluk kazanmasını sağlamak için birlikte çalışma yapacaklarını kaydetti.

Protokol üyeleri daha sonra lavanta hasadı yaptıktan sonra, tarlalar içerisinde konulan Safranbolu kapısı ve pencereleri önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra, hizmet binasını gezdi.

Düzenlenen töre, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özel İdare Genel Sekteri Şerafettin Kelleci, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - KARABÜK