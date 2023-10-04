Rönesans Rezidans Mühendisi Tutuklandı

Asrın felaketinde yaklaşık bin kişiye mezar olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın mühendisinin tutuklanması acılı aileleri bir nebzede olsa rahatlattı. Depremden bu yana kayıp 52 kişiden haber bekleyen aileler, suçluların cezalarını çekmelerini istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Yüzlerce kişiye mezar olan rezidansta depreme yakalanan 52 kişiden de 7 ay geçmesine rağmen haber alınamıyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D. geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı. Rönesans Rezidans'ta depreme yakalanan Mevlüde ve Mehmet Şükrü İncili'den haber alamayan yakınları, mühendisin tutuklanmasının kendilerini bir nebzede rahatlattığını söylediler.

"Cenazemizi bulmak bile o kadar mutlu edecek ki tarifi yok"

Yaklaşık bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan suçluların cezasını çekmesini istediğini belirten Sabiha incili, "Rönesans Rezindans'ta görümcem ve eşimin yeğeni kayıp, 7 ay geçti. Geçenlerde çok şükür mühendiste tutuklandı, güzel bir haber aldık. Bu bir nebzede olsa bizi biraz rahatlattı. Ama biz bu konuda sorumlu kimler varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz. Acılarımız taze. Kendim bile söylerken inanmıyorum bunu söylediğime; insan cenazesini bile ister mi, bulunsun diye dua eder mi? Kayıplarımız büyük, acılarımız büyük. Cenazemizi bulmak bile o kadar mutlu edecek ki tarifi yok. En azından yattığı yeri bilip, gidip duamızı edip geri döneceğiz" dedi.

"Bütün sorumluların yakalanmasını, ceza almasını istiyoruz"

Müteahhitten sonra mühendisin de tutuklanmasının kendilerini rahatlattığını belirten Mustafa Kemal İncili, "Kız kardeşim Mevlüde ve yeğenim Mehmet Şükrü İncili 7 ay geçmesine rağmen halen daha kayıp. Cenazelerine ulaşamadık. Bütün sorumluların yakalanmasını, ceza almasını istiyoruz. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Müteahhitten sonra mühendisin de yakalanması bizi mutlu etti. Diğer sorumluların da yakalanmasını istiyoruz. Acımız hala taze, acımız büyük" ifadelerini kullandı. - HATAY