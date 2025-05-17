Prof. Dr. Yavuz Samur: Zorbalıkla en çok dijital ortamlarda karşılaşıyoruz

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Kariyer 4.0 programına katılan Prof. Dr. Yavuz Samur, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Samur, eğitim teknolojilerinden dijital zorbalığa kadar pek çok başlıkta hem ailelere hem de eğitimcilere önemli uyarılarda bulundu.

"OYUNLA ÖĞRENME ETKİLİ AMA KALİTELİ EĞİTİM OYUNU YOK"

Prof. Dr. Samur, teknolojik gelişmelere rağmen eğitim alanında oyun kalitesinin düşük olduğunu belirtti. "Teknoloji alanındaki gelişmelere rağmen, eğitim ve oyun alanında hâlâ çok iyi oyunlar bulunmuyor" diyen Samur, yapılan araştırmalara göre çocukların oyun oynayarak daha kalıcı ve etkili öğrendiğini vurguladı.

"ZORBALIĞIN EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ YER: DİJİTAL ORTAMLAR"

Dijital ortamlardaki tehlikelere dikkat çeken Samur, "Zorbalıkla en sık karşılaştığımız yerler dijital ortamlar" dedi. Çocukların zorbalık yapmasının temelinde daha önce benzer bir duruma maruz kalmalarının yattığını belirten Samur, ailelere şu uyarıda bulundu: "Önce çocuğunuzla iletişim kurun, sonuç alamazsanız mesajlarına bakmayı düşünün; aksi halde güven sorunu oluşabilir."

"13 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYA KULLANMAMALI"

Sosyal medya kullanımına dair de net bir çizgi çizen Samur, "Sosyal medya kullanım yaşı 13'tür. 13 yaşından küçük çocuklar sosyal medya kullanamazlar" diyerek ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların çevrim içi güvenliği için ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.