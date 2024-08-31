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Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak

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Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Prof. Dr. Naci Görür'den endişe yaratan yeni bir deprem uyarısı geldi. Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade eden Görür, "Eli kulağında. 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" ifadelerini kullandı. Görür, bu illerin yanında Tunceli de olası deprem beklediklerini vurguladı.

Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan 'Gündem' programının canlı yayın konuğu olan deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİNA VE NÜFUS YOĞUNLUĞU FAZLA DEĞİL AMA..."

"Şu anda Tunceli'de deprem bekliyorum" diyen Görür, " Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. ok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli'de çalışıyorlar. Karlıova'ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ'dan Malatya'ya oradan Hatay'a gidiyor" şeklinde konuştu.

ŞİDDETİNİ DE VERDİ: EN AZ 7.4

Açıklamasının devamında Bingöl-Karlıova- Erzincan arasındaki depremin şiddetinin en az 7.4 şiddetinde olabileceğini ifade eden Görür, "Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ'a gelir. Malatya'ya doğru geçer gider" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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