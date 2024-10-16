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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Malatya'daki Deprem Değerlendirmesi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Malatya'daki Deprem Değerlendirmesi
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Elazığ ve Kahramanmaraş depremleri arasında bir noktada gerçekleştiğini belirtti. Artçı depremlerin de olabileceğini ve 5 büyüklüğüne kadar risk taşıdığını ifade etti.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak " Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçılarında 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var" dedi.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. 6 sınırındaki depremlerin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Türkiye'de 6 büyüklüğünden sonraki depremlerde can ve mal kaybı yaşanabiliyor. Muhtemelen bu depremde can kaybı olmayacaktır ancak binalarda hasara neden olabilir. Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçıların da 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var. O bölgedeki resmi makamların ne diyeceği önemli. Halkın binalara girip girmemesi yönünde, yetkililerin sözlerine kulak vermesi gerekiyor. Bölgedeki deprem hareketliliği ise birkaç ay sürer" dedi.

Depremin çevre illerde hissedilmesine de değinen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'deki depremin neredeyse tamamı sığ odaklı. 10 ile 15 kilometre aşağıda oluyor. Buradan yüzeye geliyor. Sığ odaklı depremler geniş alanlarda hissedilir. Ülkemizin jeolojik yapısı da buna uygun. En az 100 kilometre yarıçapındaki alan etkileniyor. Burada önemli olan bölge halkının AFAD ve diğer yetkilerin söylemlerine göre hareket etmeleri" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Hasan Sözbilir Kahramanmaraş Malatya Elazığ Deprem Sağlık Yaşam

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