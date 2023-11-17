Polis arabaları operasyona giderken Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu

Türkiye her gün gözünü yeni bir operasyonla açıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önderliğinde emniyet mensupları suç örgütlerine göz açtırmazken sosyal medyada yayınlanan bir görüntü büyük ilgi gördü. Bahsi geçen görüntüde ekip araçlarının operasyona giderken Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde suç örgütlerine göz açtırmaya emniyet mensupları, ekip araçlarıyla oluşturdukları görüntü ile de gönülleri fethetti.

TÜRK BAYRAĞI VE TÜRKİYE HARİTASI OLUŞTURDULAR

Operasyon öncesi kaydedilen bir görüntüde ekip araçlarının Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu görüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntü kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.