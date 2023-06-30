Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanında Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve kaynak suyu ile Kurban Bayramında yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Batman ve Şırnak gibi çevre illerden gelen vatandaşlar sıcak yaz günlerinde hem serinledi hem de bayram tatilini burada geçirdi. Sıcak havada tahtlar üzerinde gününü geçiren aileler bir yandan mangalını yaktı bir yandan kendilerini Beyazsu'nun buz gibi suyuna bırakarak serinledi. Batman'dan ailesiyle birlikte Beyazsu mesire alına gelen Sinan Ateş, 'Batman'dan geldik malumunuz hava sıcaklığı 39 dereceyi buluyor. Serinlemek için Mardin Beyazsu'ya geldik. Bayram tatilini burada değerlendiriyoruz. Hepinizi Mardin'e bekleriz' dedi.