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'Pençe-Kilit' şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı

'Pençe-Kilit' şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek naaşına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan askerin naaşına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

'Pençe Kilit' şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı

'Pençe-Kilit' şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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