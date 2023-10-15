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Paris'ten İstanbul'a yürüyen Murat Etemoğlu Türkiye'ye geldi

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Murat Etemoğlu, çevre ve barış odaklı yürüyüşünü tamamlayarak Türkiye'ye ulaştı. Etemoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Keşan'da mola verdi ve burada Belediye Başkanı tarafından ağırlandı. Yürüyüşünü annesinin anısını yaşatmak ve çevre koruma farkındalığı yaratmak amacıyla başlattığını belirten Etemoğlu, İstanbul'a doğru yoluna devam etti.