OSMANİYE'de 28 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, deprem bölgesi Osmaniye'de 28 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Polisevi'nde ki program açılış konuşmaları ile başladı, ardından Osmaniye İl Müftü Vekili Ahmet Sevinç tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından Vali Erdinç Yılmaz, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ve protokol üyeleri sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi, pasta kesimi ve balonların gökyüzüne bırakılmasıyla devam etti. Çocuklar, şişme oyun alanlarında ve maskotlarla doyasıya eğlenirken, aileler de müzik eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Vali Erdinç Yılmaz konuşmasında, "Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Osmaniye'mizde 28 evladımızın sünnet merasiminin gerçekleştirilmesine öncülük ettiler. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, onlar için en güzelini yapmak, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimiz için en önemli sorumluluktur. Bizde bu çalışmaya destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sünnet sünnet törenimiz hayırlara vesile olsun. Bu sorumluluğun bilinciyle böyle güzel bir programı gerçekleştiren Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" dedi.

Programda konuşan Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ise şu ifadelere yer verdi: "529 yıl önce kurulan Sultan II. Beyazıt Han Vakfının vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği 81 ilde Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen sünnet programının Osmaniye kısmını tamamlamak üzereyiz. Vakıflar tüm Türkiye'de özellikle 11 ilde 6 Şubat 2023 tarihinden sonra hem restorasyon ve ihya çalışmaları hem yeniden yapım çalışmaları, aynı zamanda da Osmaniye ilinin de bulunduğu deprem bölgesinde gerek sünnet şölenleri gerekse Ramazan ayında yaptığımız aktiviteler gibi her türlü sosyal yardımlaşma ile hem ailelerimizle hem de şehirlerde bulunan halkımızla devam etmekte olan bir yardımlaşmayı sağlamaktadır. Bu sünnet programında bize destek veren başta Sayın Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Sünnet olan çocukların aileleri de düzenlenen şölen sayesinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,