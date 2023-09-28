Orta Refüj ve Kavşaklar Modern Hale Getiriliyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından orta refüj ve kavşaklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları ile beraber kent modern hale getiriliyor.

Şehir merkezinin ana arterlerinde yol güzergahı boyunca başlayan orta refüj ve kavşaklarda onarım ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kent estetiğini ve mimarisini her zaman ön planda tutan Adıyaman Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından peyzaj çalışmaları yaparak şehri güzelleştirmeye devam ediyor.

Zey ve Hastane Caddesi'nde devam eden çalışmaların ardından orta refüjlere ağaç dikimi yapılarak kentin üst yapı çalışmalarına da hız verildi.

Orta refüj ve bitkilendirme çalışmaları ile de Adıyaman'ın dışa açılan yüzü olan bölge daha modern bir hale getirilecek.

Çalışmaların şehre ayrı bir güzellik kattığını dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkürlerini dile getirdiler.