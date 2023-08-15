İzmirlilerin yoğun şehir hayatından kaçıp nefes aldıkları, adeta şehrin akciğerleri olan Bornova Çiçekli Mahallesi'ndeki ormana atılan çöp ve molozlar tepki çekti. Muhtar Zeki Güler, 'Bu orman sizin çöplüğünüz mü? Ormana cam kırıkları atmak adeta benzin dökmekle aynı şeydir' dedi.

Ormana atılan çöpler isyan ettirdi: "Orman sizin çöplüğünüz mü?"

Muhtar Zeki Güler: "Ormana cam kırıkları atmak adeta benzin dökmekle aynı şeydir"

İZMİR İzmirlilerin yoğun şehir hayatından kaçıp nefes aldıkları, adeta şehrin akciğerleri olan Bornova Çiçekli Mahallesi'ndeki ormana atılan çöp ve molozlar tepki çekti. Muhtar Zeki Güler, "Bu orman sizin çöplüğünüz mü? Ormana cam kırıkları atmak adeta benzin dökmekle aynı şeydir" dedi.

İzmir'in orman köylerinden birisi olan Bornova Çiçekli Mahallesi, temiz havası, zümrüt yeşili ormanlarıyla şehrin yoğun temposunda kaçıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en önemli uğrak noktalarından birisi haline geldi. Özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği köy, sorumsuz tatilcilerin gelişi güzel attıkları çöp ve molozlardan nasibini aldı. Ormana bırakılan çöpler ve atılan inşaat atıkları çevre kirliliği oluştururken, şişeler ve cam kırıkları ise adeta orman yangınlarına davetiye çıkartıyor. Muhtar Zeki Güler, yoğun geçen bir hafta sonunun ardından her pazartesi kendi özel aracına atlayıp ormanlık alanda devriye geziyor, gördüklerine ise isyan ediyor.

"Ormana şişe ve cam kırıkları atmanın ormana benzin dökmekten bir farkı yok"

Orman yangınlarından dolayı valilik tarafından ormana girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığını, gözü gibi baktıkları ormana hangi kişilerin çöp ve moloz bıraktığını tespit edemediklerini ifade eden Muhtar Zeki Güler, İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden ve jandarma ekiplerinden devriye sayılarının arttırılmasını istedi. Çiçekli Mahallesi Muhtarı Zeki Güler, kendi imkanlarıyla bu çöpleri topladıklarını, çöp ve atıkların orman yangınına davetiye çıkarmasından korktuklarını söyledi. Güler, "Bir orman alanına şişe ya da cam kırıkları bırakmak ormanın ortasına benzin dökmekten hiçbir farkı yok. Bu insanlar nasıl böyle duyarsız ve vicdansız olabiliyorlar, bu ormanlar çocuklarımızın emaneti geleceği ve milli servetimiz ormanlarımıza sahip çıkalım koruyalım" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Orman Kanununda yapılan değişiklikle, ormana çöp ve moloz atmak artık orman suçları kapsamına alındı.