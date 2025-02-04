Orkun Işıtmak'ın yarışmacısı, 80 bin TL için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı

Orkun Işıtmak'ın sunduğu 'Açık Eksiltme' isimli programda bir yarışmacı 80 bin TL için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı. Dövme yaptıran yarışmacı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

80 BİN TL 'ENAYİ' DÖVMESİ

Işıtmak'ın yeni yarışma programı 'Açık Eksiltme' son dönemde eğlenceli anlarıyla öne çıkıyor. Programın formatına göre, yarışmacıların belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor ve verilen görevi gerçekleştiriyor.

Alnına kalıcı dövme yaptırmak için en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı dövme yaptırdı.

Yarışmacının bu hareketi medyada gündem oldu ve pek çok kullanıcı 80 bin TL için böyle bir dövmenin yapılmayacağını savundu.