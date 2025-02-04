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Orkun Işıtmak'ın yarışmacısı, 80 bin TL için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı

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Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak'ın sunduğu 'Açık Eksiltme' programında bir yarışmacı, 80 bin TL alabilmek için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı.

Orkun Işıtmak'ın sunduğu 'Açık Eksiltme' isimli programda bir yarışmacı 80 bin TL için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı. Dövme yaptıran yarışmacı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

80 BİN TL 'ENAYİ' DÖVMESİ

Işıtmak'ın yeni yarışma programı 'Açık Eksiltme' son dönemde eğlenceli anlarıyla öne çıkıyor. Programın formatına göre, yarışmacıların belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor ve verilen görevi gerçekleştiriyor.

Alnına kalıcı dövme yaptırmak için en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı dövme yaptırdı.

Orkun Işıtmak'ın yarışmacısı, 80 bin TL için kalıcı dövme yaptırdı

Yarışmacının bu hareketi medyada gündem oldu ve pek çok kullanıcı 80 bin TL için böyle bir dövmenin yapılmayacağını savundu.

Orkun Işıtmak'ın yarışmacısı, 80 bin TL için kalıcı dövme yaptırdı

Orkun Işıtmak'ın yarışmacısı, 80 bin TL için alnına kalıcı 'enayi' dövmesi yaptırdı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıitunes para:

bu oc gezide vurun oldurun diyordu. emniyet hakim savcilar nerede?

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Haber YorumlarıVeysel N:

80 bin TL için anlına bunu yapan başka yerlerine de neler yaptırmaz?

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Haber YorumlarıALPEREN AKINCI HD:

Şahsi değil daha Geniş düşünelim.. Bir Türk milletinin evladının alnına Enayi yazdırılıyor.Sonuçta Youtube da ve bunu dünya izliyor. Programı yapanda o yazıyı yazdıran da cezasız kalmamalı. Bu tür milletin kişiliğini aşağılayacak söz fiil davranışlarda bulunanlar yapan ve yaptıran vatandaşlıktan çıkarılmaya kadar gerekli ceza verilmeli.Değilse bu işin önünü alamazsınız programı yapanı araştırmak lazım kime hizmet ediyor .Karakteri sağlam olan bir programcı ne böyle bir şey yapar ne de yaptırır

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Haber YorumlarıALPEREN AKINCI HD:

Bu tür eğlence adı altında veya başka şekilde milleti bozmaya dünyaya kötü tanıtmaya yönelik programları yapanları anında cezalandıracak bir hukuk sistemi olmalı Devlet tarafından Sadece bu işler için görevlendirilecek millet adına dava açacak avukatlarımız olmalı..Yılanın başı küçükken ezilmeli.. her şeyin sınırı var haddinizi aşmayın milleti bu şekilde tanıtmaya göstermeye Kimsenin hakkı yok..

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

E millet enayi olmasa 78 kişinin katilleri gezmez korumalarını devlet vermezdi 78 in 36 sı cocuk hemde .

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Baştan ayağı suç olan bir olayın ülkemde olması ne kötü.

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Haber YorumlarıEko cCc:

bu ne manyaklık

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Var mı? arttıran!!! Rakam büyüdükçe kimbilir nerelerine ne yazar bu andavallı;)))

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Haber YorumlarıTalip Anşin:

80.000 TL ye iz kalmadan yüzde yüz silerim enayi yi. Soma dövme silme Manisa instigramdan yazsın reklam ????

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

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