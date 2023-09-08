Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybedenler Sinop'a defnedildi
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i 8 aylık hamile kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketleri Sinop'a getirilerek toprağa verildi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki trafik kazasında 1'i 8 aylık hamile kadın, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kişilerin cenazesi memleketleri Sinop'a getirilerek toprağa verildi.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) Cemile Sağlam'ın (40) cenazeleri Sinop'un Gerze ilçesine getirildi.
Gerze Abdaloğlu Köyü Ahmetoğlu Mahalle Camisinde cenazeler için gözyaşları içerisinde helallik alındı. Hayatını kaybedenler, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile Cemile Sağlam'ın ailesi ile birlikte doğum muayenesi için Ordu'ya gittiği öğrenildi. - SİNOP