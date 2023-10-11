Ordu'da Beslenen Danalara Devlet Adamlarının İsimleri Verildi

Ordu'da tarım ve hayvancılık ile uğraşan Uygar Yılmaz, beslediği danalara, tavırlarına göre İsrail, Fransa, Yunanistan ve ABD devlet adamlarının adını verdi.

Ordu'da tarım ve hayvancılık ile uğraşan Uygar Yılmaz, beslediği danalara, tavırlarına göre İsrail, Fransa, Yunanistan ve ABD devlet adamlarının adını verdi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Yılmaz, beslediği danalarından siyah olanına 4 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adını verdi. 3 hayvanına da tavırlarına göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'in adını veren Yılmaz, bu şekilde tepkisini göstermek istediğini söyledi.

"Siyah olan danamın huyunu Macron'a benzettim ve o adı verdim"

Uygar Yılmaz, "Siyah olan danaya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un adını verdim. Bunun gerekçesi ise bu siyah dananın sarı olanlar ile anlaşamaması. Macron da ırkçılık yaptığı için danamın da huyunu ona benzettim ve böyle isim verdim. Adını 4 ay önce verdim, Macron diye çağırdığımda da geliyor" dedi.

"İşgalci danama Netanyahu adını verdim"

İlk olarak 4 ay önce siyah renkli danasına Macron adını verdiğini, son günlerde ise Müslümanlara yönelik saldırıların ardından bu isimleri taktığını aktaran Yılmaz, "Tüm Müslümanlara karşı bir zulüm var, İsrail Gazze'de Müslüman kardeşlerimize zulüm ve işgallerde bulunuyor. Danalarımdan bir tanesinin adını, işgalci olduğu için İsrail Başbakanı Netanyahu olarak adlandırdım. Diğer danalar ile anlaşamıyor ve insanları da rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Biden ve Miçotakis isimli danalarım da var"

Yılmaz, "Danalardan bir tanesinin adını Joe Biden verdim çünkü tam bir ikiyüzlü. Yanına geldiğinizde seviyor, bazen kaçıyor; yani Amerika'nın tam da şu anda izlediği politikayı temsil ediyor. Diğer danam ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis. Bu dana da herkesin bahçesine girer ve her yeri kendisinin gibi benimser" ifadelerini kullandı.

Savaşların durmasını temenni ettiklerini kaydeden Yılmaz, tepki olması adına hayvanlara bu şekilde isimler koyduğunu sözlerine ekledi. - ORDU