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Önündeki otomobili sollarken kaldırıma daldı, 15 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin hızla kaldırıma dalarak çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da önündeki otomobili sollamak için ters şeride geçen sürücü dehşet saçtı. Otomobiliyle 15 yaşındaki Muharrem'e hızla çarparak havaya fırlattı. Yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUHARREM'E HIZLA ÇARPARAK HAVAYA FIRLATTI

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nde 35 RKB 01 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.K., önündeki beyaz otomobili sollamak için ters şeride geçti. Karşı yönden gelen araçları görünce yeniden kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma daldı. Otomobil, kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e hızla çarparak havaya fırlattı. Yere düşen çocuk ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Muharrem Can Özel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma dalarak çocuğa çarpması ve havaya fırlatması, çocuğun yere düşmesi ve otomobilin hızla yoluna devam etmesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önündeki otomobili sollarken kaldırıma daldı, 15 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam

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