Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Urguç Karadayı'nın Tokat'a oğlunun üniversitesi ve memleket ziyareti için geldiği öğrenildi.

Oğlu ile birlikte üniversite için geliyordu, kazada hayatını kaybetti

Oğlu ile birlikte üniversite için geliyordu, kazada hayatını kaybetti

TOKAT - Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Urguç Karadayı'nın Tokat'a oğlunun üniversitesi ve memleket ziyareti için geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Merzifon - Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz yönetimindeki Erova Turizm'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada ölen yolculardan Urguç Karadayı'nın, otobüste oğlu Sefacan Karadayı ile yolculuk yaptığı ve oğlunun yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Karadayı'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Sefacan Karadayı'nın evini düzenlemek ve memleketini ziyaret etmek için Tokat'a geldiği öğrenildi.

Erbaa üzümlü köyünde toprağa verilen Karadayı'nın cenazesinde kazadan yaralı kurtulan oğlu Sefa Karadayı gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Karadayı'nın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.